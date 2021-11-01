Katalog firm
Alchemy
Alchemy Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Alchemy waha się od $130,650 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Konsultant zarządzania na dolnym końcu do $263,675 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Alchemy. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $240K
Konsultant zarządzania
$131K
Menedżer produktu
$263K

Rekruter
$179K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$264K
Badacz UX
$149K
FAQ

El rol més ben pagat informat a Alchemy és Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $263,675. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Alchemy és de $209,550.

