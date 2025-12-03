Katalog firm
AlayaCare
AlayaCare Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Canada w AlayaCare wynosi od CA$55.4K do CA$78.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlayaCare. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$45.5K - $53.9K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$40K$45.5K$53.9K$56.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w AlayaCare in Canada wynosi rocznie CA$78,687. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlayaCare dla stanowiska Projektant Produktu in Canada wynosi CA$55,423.

Inne zasoby

