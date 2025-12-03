Katalog firm
AlayaCare
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

  • Wszystkie pensje Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

AlayaCare Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w AlayaCare wynosi od CA$79.4K do CA$113K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlayaCare. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$65.8K - $77K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) zgłoszeń w AlayaCare aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w AlayaCare?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w AlayaCare wynosi rocznie CA$113,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlayaCare dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi CA$79,442.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla AlayaCare

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • Airbnb
  • SoFi
  • PayPal
  • Intuit
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alayacare/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.