Katalog firm
AlayaCare
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

AlayaCare Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Canada w AlayaCare wynosi od CA$62.4K do CA$88.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AlayaCare. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$51.2K - $60.7K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$45.1K$51.2K$60.7K$64K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Analityk Danych zgłoszeń w AlayaCare aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w AlayaCare?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w AlayaCare in Canada wynosi rocznie CA$88,571. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AlayaCare dla stanowiska Analityk Danych in Canada wynosi CA$62,385.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla AlayaCare

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • Airbnb
  • SoFi
  • PayPal
  • Intuit
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alayacare/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.