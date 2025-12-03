Katalog firm
Alarm.com
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Alarm.com Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Alarm.com wynosi $220K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alarm.com. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Łącznie rocznie
$220K
Poziom
-
Podstawa
$153K
Stock (/yr)
$60K
Premia
$7.5K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
8 Lata
Jakie są poziomy kariery w Alarm.com?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (NaN% za okres)

  • 40% uprawnia w 2nd-ROK (40.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 3rd-ROK (NaN% za okres)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (40.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Alarm.com in United States wynosi rocznie $461,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alarm.com dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $222,500.

Inne zasoby

