Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in United States w Alarm.com wynosi od $119K do $162K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alarm.com. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$127K - $154K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$119K$127K$154K$162K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (NaN% za okres)

  • 40% uprawnia w 2nd-ROK (40.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 3rd-ROK (NaN% za okres)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (40.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Alarm.com in United States wynosi rocznie $162,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alarm.com dla stanowiska Menedżer Programu in United States wynosi $119,000.

