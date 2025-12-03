Alarm.com Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Alarm.com wynosi od $108K year dla Product Manager I do $127K year dla Product Manager II. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alarm.com. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 2nd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 3rd - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 4th - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie ) 0 % ROK 1 40 % ROK 2 0 % ROK 3 40 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji RSU W Alarm.com, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 0 % uprawnia w 1st - ROK ( NaN % za okres )

40 % uprawnia w 2nd - ROK ( 40.00 % rocznie )

0 % uprawnia w 3rd - ROK ( NaN % za okres )

40 % uprawnia w 4th - ROK ( 40.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 20.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Alarm.com ?

