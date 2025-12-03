Katalog firm
Alan
Alan Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in France w Alan wynosi €83.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alan. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Łącznie rocznie
$96.4K
Poziom
D
Podstawa
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Alan?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Alan, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

7 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Alan in France wynosi rocznie €132,081. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alan dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in France wynosi €77,416.

Inne zasoby

