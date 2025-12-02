Katalog firm
Alaan
Alaan Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w Alaan wynosi od ₹1.83M do ₹2.56M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alaan. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$22.5K - $26.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$20.8K$22.5K$26.2K$29.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Alaan?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Alaan in India wynosi rocznie ₹2,556,595. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alaan dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,826,139.

Inne zasoby

