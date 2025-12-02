Katalog firm
AkzoNobel
AkzoNobel Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in Taiwan w AkzoNobel wynosi od NT$691K do NT$943K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AkzoNobel. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w AkzoNobel?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w AkzoNobel in Taiwan wynosi rocznie NT$942,798. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AkzoNobel dla stanowiska Asystent Administracyjny in Taiwan wynosi NT$690,843.

