Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in Poland w Akveo wynosi od PLN 263K do PLN 359K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Akveo. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$76.4K - $92.4K
Poland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Akveo in Poland wynosi rocznie PLN 358,774. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Akveo dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Poland wynosi PLN 262,895.

