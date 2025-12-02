Katalog firm
Akveo
Akveo Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in Lithuania w Akveo wynosi od €42.3K do €59.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Akveo. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$52.8K - $64K
Lithuania
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Akveo?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektowania Produktu w Akveo in Lithuania wynosi rocznie €59,057. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Akveo dla stanowiska Menedżer Projektowania Produktu in Lithuania wynosi €42,256.

