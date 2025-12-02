Katalog firm
Akveo
Akveo Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Poland w Akveo wynosi od PLN 58K do PLN 82.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Akveo. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$18K - $21.1K
Poland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Akveo?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Akveo in Poland wynosi rocznie PLN 82,712. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Akveo dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Poland wynosi PLN 57,969.

Inne zasoby

