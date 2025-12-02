Katalog firm
Akvelon
Akvelon Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Serbia w Akvelon wynosi od $66.3K do $90.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Akvelon. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$71K - $85.8K
Serbia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$66.3K$71K$85.8K$90.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Akvelon?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Akvelon in Serbia wynosi rocznie $90,480. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Akvelon dla stanowiska Analityk Danych in Serbia wynosi $66,300.

