Akuna Capital Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Akuna Capital waha się od $65,325 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $425,071 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Akuna Capital. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Inżynier oprogramowania full-stack

Programista ilościowy

Inżynier oprogramowania backend

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $260K
Naukowiec danych
Median $225K

Księgowy
$65.3K
Operacje biznesowe
$108K
Analityk finansowy
$127K
Specjalista IT
$221K
Kierownik projektu
Median $155K
Rekruter
$99.5K
FAQ

The highest paying role reported at Akuna Capital is Inżynier oprogramowania at the Senior Software Engineer level with a yearly total compensation of $425,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akuna Capital is $179,209.

