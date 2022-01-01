Katalog firm
AKQA
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

AKQA Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AKQA waha się od $12,040 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektowania produktu na dolnym końcu do $130,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AKQA. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $130K
Projektant produktu
Median $65K
Analityk biznesowy
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Kierownik projektowania produktu
$12K
Kierownik projektu
$112K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$106K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en AKQA es Inżynier oprogramowania con una compensación total anual de $130,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AKQA es $93,899.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla AKQA

Powiązane firmy

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby