Katalog firm
Akkodis
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Akkodis Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Akkodis waha się od $3,989 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $233,199 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Akkodis. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $109K
Inżynier biomedyczny
$52.9K
Naukowiec danych
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Specjalista IT
$44.4K
Menedżer produktu
$52.1K
Kierownik programu
$94.1K
Rekruter
$4K
Sprzedaż
$233K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Akkodis הוא Sprzedaż at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $233,199. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Akkodis הוא $56,521.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Akkodis

Powiązane firmy

  • Stripe
  • Pinterest
  • Roblox
  • Flipkart
  • Spotify
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby