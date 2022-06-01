Katalog firm
Aisera Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aisera waha się od $31,032 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $283,575 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aisera. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Naukowiec danych
$164K
Menedżer produktu
$226K
Kierownik programu
$284K

Sprzedaż
$186K
Inżynier sprzedaży
$281K
Inżynier oprogramowania
$31K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aisera to Kierownik programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $283,575. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aisera wynosi $206,163.

