Airtel Africa Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Airtel Africa wynosi od $5,814 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $241,200 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Airtel Africa . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025