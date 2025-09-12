Katalog firm
Airtel Africa
Airtel Africa Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Airtel Africa wynosi od $5,814 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $241,200 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Airtel Africa. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $21.6K

Inżynier Oprogramowania Backend

Księgowy
$23.1K
Menedżer Operacji Biznesowych
$5.8K

Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$23.1K
Menedżer Produktu
$53.4K
Menedżer Projektu
$43.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$241K
Architekt Rozwiązań
$59.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Airtel Africa jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $241,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Airtel Africa wynosi $33,476.

