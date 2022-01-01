Katalog firm
Airtable
Airtable Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Airtable waha się od $112,700 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $755,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Airtable. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Inżynier oprogramowania full-stack

Projektant produktu
Median $230K
Menedżer produktu
Median $255K

Badacz UX
Median $423K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $755K
Naukowiec danych
Median $315K
Operacje marketingowe
Median $172K
Operacje biznesowe
$388K
Analityk biznesowy
$162K
Obsługa klienta
$113K
Sukces klienta
$114K
Zasoby ludzkie
$116K
Specjalista IT
$332K
Marketing
$191K
Kierownik projektowania produktu
$609K
Rekruter
$166K
Inżynier sprzedaży
$165K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$362K
Architekt rozwiązań
$288K
Kierownik programu technicznego
$470K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Airtable, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Airtable to Kierownik inżynierii oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $755,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Airtable wynosi $278,523.

Inne zasoby