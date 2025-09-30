Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Airbus wynosi od ₹1.23M year dla L1 do ₹2.54M year dla l3. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Airbus. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
