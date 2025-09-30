Katalog firm
Airbus
Airbus Inżynier Oprogramowania Pensje w France

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in France w Airbus wynosi €56.4K year dla l3. Medianna pakietu rekompensaty in France year wynosi w sumie €42.6K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Airbus. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
L1(Poziom początkujący)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Airbus?

Najczęściej zadawane pytania

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Inżynier Oprogramowania pozīcijai Airbus in France, ir gada kopējā atlīdzība €65,837. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Airbus Inżynier Oprogramowania pozīcijai in France, ir €41,565.

