Airbus
  • Germany

Airbus Inżynier Mechanik Pensje w Germany

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in Germany w Airbus wynosi €71.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Airbus. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Łącznie rocznie
€71.9K
Poziom
L2
Podstawa
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Airbus?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Airbus in Germany wynosi rocznie €81,701. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Airbus dla stanowiska Inżynier Mechanik in Germany wynosi €71,151.

Inne zasoby