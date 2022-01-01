Katalog firm
Air Liquide
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Air Liquide Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Air Liquide waha się od $3,681 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $124,773 dla Badacz UX na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Air Liquide. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $63.8K
Księgowy
$35.3K
Asystent administracyjny
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inżynier biomedyczny
$84.6K
Analityk biznesowy
$58.7K
Rozwój biznesu
$45.4K
Obsługa klienta
$31.6K
Analityk danych
$80.4K
Naukowiec danych
$122K
Inżynier elektryk
$104K
Analityk finansowy
$3.7K
Specjalista IT
$99.5K
Inżynier mechanik
$51.6K
Kierownik projektu
$58.9K
Architekt rozwiązań
$19.1K
Całkowite wynagrodzenie
$16.6K
Badacz UX
$125K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Air Liquide to Badacz UX at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $124,773. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Air Liquide wynosi $58,667.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Air Liquide

Powiązane firmy

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby