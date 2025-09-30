Katalog firm
  Pensje
  Analityk Finansowy

  Wszystkie pensje Analityk Finansowy

  New York City Area

AIG Analityk Finansowy Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Finansowy in New York City Area w AIG wynosi $110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AIG. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Łącznie rocznie
$110K
Poziom
Senior
Podstawa
$110K
Stock (/yr)
$0
Premia
$12
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w AIG?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w AIG in New York City Area wynosi rocznie $200,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AIG dla stanowiska Analityk Finansowy in New York City Area wynosi $108,000.

