Katalog firm
AI21 Labs
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

AI21 Labs Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w AI21 Labs wynosi od $98,225 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $163,785 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników AI21 Labs. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $145K
Obsługa Klienta
$98.2K
Menedżer Produktu
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at AI21 Labs is Menedżer Produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,785. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AI21 Labs is $144,883.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla AI21 Labs

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby