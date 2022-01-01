Katalog firm
Agora Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Agora wynosi od $59,013 całkowitej rekompensaty rocznie dla Architekt Rozwiązań na dolnym końcu do $160,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Agora. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $160K
Sukces Klienta
$73.6K
Zasoby Ludzkie
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Architekt Rozwiązań
$59K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Agora is Inżynier Oprogramowania with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agora is $111,440.

Inne zasoby