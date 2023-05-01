Agero Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Agero wynosi od $165,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $217,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Agero . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025