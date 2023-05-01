Katalog firm
Agero
Agero Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Agero wynosi od $165,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $217,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Agero. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $165K

Inżynier Danych

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $217K
Menedżer Produktu
$174K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Menedżer Programu
$170K
Nie ma Twojego stanowiska?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Agero jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $217,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Agero wynosi $172,166.

