AgentSync Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Denver And Boulder Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area w AgentSync wynosi $180K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AgentSync. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Łącznie rocznie
$180K
Poziom
L4
Podstawa
$165K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w AgentSync?

$160K

Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w AgentSync in Greater Denver And Boulder Area wynosi rocznie $270,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AgentSync dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area wynosi $180,600.

Inne zasoby