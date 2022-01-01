Katalog firm
Afterpay
Afterpay Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Afterpay wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $278,600 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Afterpay. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $99.9K
Księgowy
$70.4K
Analityk Biznesowy
$149K

Analityk Danych
$119K
Analityk Danych
$83.5K
Zasoby Ludzkie
$279K
Marketing
$177K
Menedżer Produktu
Median $108K
Sprzedaż
$159K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$166K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Afterpay, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Afterpay jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $278,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Afterpay wynosi $134,325.

Inne zasoby