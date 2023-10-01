Katalog firm
AFRY
AFRY Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AFRY waha się od $52,470 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $97,111 dla Konsultant zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AFRY. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $52.5K
Analityk biznesowy
$85.4K
Naukowiec danych
$55.9K

Inżynier sprzętu
$53.2K
Konsultant zarządzania
$97.1K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AFRY to Konsultant zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $97,111. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AFRY wynosi $55,853.

