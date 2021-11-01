Katalog firm
Aflac
Aflac Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Aflac wynosi od $54,725 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $302,504 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Aflac. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$60.3K
Analityk Danych
$303K
Zasoby Ludzkie
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Technolog Informacyjny (IT)
$101K
Inżynier Oprogramowania
$103K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$156K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Aflac jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $302,504. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aflac wynosi $101,505.

Inne zasoby