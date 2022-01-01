Katalog firm
Afiniti
Afiniti Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Afiniti wynosi od $6,992 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $189,050 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Afiniti. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Analityk Danych
Median $139K
Inżynier Oprogramowania
Median $7K
Analityk Danych
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analityk Biznesowy
$79.6K
Analityk Finansowy
$21.4K
Marketing
$19.9K
Projektant Produktu
$189K
Menedżer Produktu
$17.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$166K
Architekt Rozwiązań
$129K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Afiniti jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $189,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Afiniti wynosi $50,497.

