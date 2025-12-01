Affirm Menedżer Projektu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Projektu in United States w Affirm wynosi $206K year dla L7. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie $217K - $263K United States Typowy Przedział Możliwy Przedział $200K $217K $263K $280K Typowy Przedział Możliwy Przedział

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $206K $173K $33K $0 Pokaż 2 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 50 % ROK 1 50 % ROK 2 Typ Akcji RSU W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień: 50 % uprawnia w 1st - ROK ( 12.50 % kwartalnie )

50 % uprawnia w 2nd - ROK ( 12.50 % kwartalnie )

25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Jaki jest harmonogram uprawnień w Affirm ?

