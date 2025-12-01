Katalog firm
Affirm
  • Pensje
  • Menedżer Projektu

  • Wszystkie pensje Menedżer Projektu

Affirm Menedżer Projektu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Projektu in United States w Affirm wynosi $206K year dla L7. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$217K - $263K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$200K$217K$263K$280K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Harmonogram Uprawnień

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Affirm in United States wynosi rocznie $279,560. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Affirm dla stanowiska Menedżer Projektu in United States wynosi $200,030.

Inne zasoby

