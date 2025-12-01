Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Affirm wynosi od $216K year dla L4 do $473K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $504K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L4
$216K
$161K
$53.8K
$2K
L5
$236K
$157K
$66K
$13.3K
L6
$338K
$215K
$122K
$0
L7
$473K
$255K
$182K
$35.7K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
50%
ROK 1
50%
ROK 2
W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:
50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)
50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
