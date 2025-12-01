Katalog firm
Affirm
Affirm Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in United States w Affirm wynosi od $65.6K do $95.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$74.4K - $86.4K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Affirm in United States wynosi rocznie $95,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Affirm dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $65,600.

