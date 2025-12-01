Affirm Zasoby Ludzkie Pensje

Wynagrodzenie Zasoby Ludzkie in United States w Affirm wynosi od $160K year dla L6 do $205K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $190K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $160K $150K $10K $0 L7 $205K $160K $45K $0 Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 50 % ROK 1 50 % ROK 2 Typ Akcji RSU W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień: 50 % uprawnia w 1st - ROK ( 12.50 % kwartalnie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Affirm ?

