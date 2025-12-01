Katalog firm
Affirm
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Affirm Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Affirm wynosi od $168K year dla L4 do $279K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $240K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Affirm. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L4
$168K
$130K
$37.5K
$0
L5
$213K
$161K
$51.5K
$0
L6
$279K
$172K
$107K
$0
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Affirm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Affirm in United States wynosi rocznie $400,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Affirm dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $210,000.

