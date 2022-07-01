Katalog firm
AEye
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

AEye Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AEye waha się od $159,120 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier mechanik na dolnym końcu do $312,555 dla Inżynier sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AEye. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier sprzętu
$313K
Inżynier mechanik
$159K
Menedżer produktu
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Inżynier oprogramowania
$179K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$204K
Kierownik programu technicznego
$231K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AEye to Inżynier sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $312,555. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AEye wynosi $206,508.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla AEye

Powiązane firmy

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby