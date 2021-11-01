Katalog firm
Aeva
Aeva Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Aeva wynosi od $187,018 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $477,375 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Aeva. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $210K
Inżynier Sprzętu
Median $225K
Inżynier Mechanik
Median $210K

Projektant Produktu
$477K
Menedżer Produktu
$187K
Menedżer Programu
$427K
Menedżer Projektu
$347K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Aeva, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Aeva jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $477,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aeva wynosi $225,000.

