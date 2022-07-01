Katalog firm
Aetion
Aetion Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aetion waha się od $57,733 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $108,690 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aetion. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Naukowiec danych
$94.7K
Rekruter
$57.7K
Inżynier oprogramowania
$109K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aetion to Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $108,690. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aetion wynosi $94,689.

