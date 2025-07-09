Katalog firm
Aesop Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aesop waha się od $117,889 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $175,843 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aesop. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Kierownik programu
$176K
Inżynier oprogramowania
$118K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$120K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aesop je Kierownik programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $175,843. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aesop je $120,105.

Inne zasoby