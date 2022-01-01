Aerojet Rocketdyne Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Aerojet Rocketdyne waha się od $65,325 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $180,095 dla Inżynier sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aerojet Rocketdyne. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier mechanik
Median $120K
Księgowy
$109K
Inżynier lotnictwa
$75.4K

Analityk biznesowy
$65.3K
Naukowiec danych
$91.5K
Inżynier sprzętu
$180K
Kierownik programu
$104K
Kierownik projektu
$120K
Kierownik programu technicznego
$96.9K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aerojet Rocketdyne to Inżynier sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $180,095. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aerojet Rocketdyne wynosi $104,259.

