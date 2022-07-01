Katalog firm
Aera Technology
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Aera Technology Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aera Technology waha się od $13,065 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $348,250 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aera Technology. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Szef gabinetu
$197K
Naukowiec danych
$13.1K
Marketing
$15.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kierownik projektu
$123K
Sprzedaż
$348K
Inżynier oprogramowania
$124K
Kierownik programu technicznego
$53K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Aera Technology é Sprzedaż at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $348,250. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aera Technology é $122,912.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Aera Technology

Powiązane firmy

  • Andela
  • Zoho
  • Whatfix
  • Epicor
  • Plex Systems
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby