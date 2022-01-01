Katalog firm
Advantest Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Advantest waha się od $30,475 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $263,310 dla Inżynier elektryk na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Advantest. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $138K

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Obsługa klienta
$38K
Analityk danych
$106K

Inżynier elektryk
$263K
Inżynier sprzętu
$150K
Marketing
$146K
Inżynier mechanik
$41.8K
Projektant produktu
$30.5K
Kierownik programu
$254K
Kierownik projektu
$239K
Kierownik programu technicznego
$249K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$59.3K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Advantest to Inżynier elektryk at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $263,310. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Advantest wynosi $141,863.

