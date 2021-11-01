Katalog firm
Advantech
Advantech Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Advantech wynosi od $27,866 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $99,500 dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Advantech. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $30.4K
Menedżer Produktu
Median $85K
Inżynier Sprzętu
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Marketing
$76.8K
Inżynier Mechanik
$27.9K
Projektant Produktu
$47K
Menedżer Programu
$94.5K
Sprzedaż
$30.2K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$99.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Advantech jest Analityk Cyberbezpieczeństwa at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $99,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Advantech wynosi $69,650.

