Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Saudi Arabia w Advanced Communications and Electronics wynosi od SAR 122K do SAR 173K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Advanced Communications and Electronics. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia wynosi rocznie SAR 172,501. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Advanced Communications and Electronics dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Saudi Arabia wynosi SAR 121,500.

