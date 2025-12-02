Katalog firm
AdStart Media
Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Vietnam w AdStart Media wynosi od ₫1.12B do ₫1.57B year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AdStart Media. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w AdStart Media in Vietnam wynosi rocznie ₫1,571,491,152. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AdStart Media dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Vietnam wynosi ₫1,122,493,680.

