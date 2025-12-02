Katalog firm
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc Badacz UX Pensje

Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in Italy w Adrenaline Shoc wynosi od €32.2K do €44K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Adrenaline Shoc. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$39.8K - $48.1K
Italy
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz UX w Adrenaline Shoc in Italy wynosi rocznie €43,957. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Adrenaline Shoc dla stanowiska Badacz UX in Italy wynosi €32,210.

