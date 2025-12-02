Katalog firm
ADP
ADP Marketing Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Marketing in United States w ADP wynosi $127K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ADP. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
ADP
Digital Marketing Tech
New York, NY
Łącznie rocznie
$127K
Poziom
Mid Level
Podstawa
$115K
Stock (/yr)
$0
Premia
$11.5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
25 Lata
Jakie są poziomy kariery w ADP?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W ADP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (Infinity% za okres)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w ADP in United States wynosi rocznie $183,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ADP dla stanowiska Marketing in United States wynosi $126,500.

Inne zasoby

